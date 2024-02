Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240229-2-pdnms Kontrolleinsatz im DOC Neumünster, sechs Diebe festgenommen

Neumünster (ots)

Da es in der letzten Zeit vermehrt zu Ladendiebstählen in den Geschäften im DOC Neumünster gekommen war, führten Beamte des Brennpunktdienstes der Polizei Neumünster sowie Beamte der Polizeistation Südost am 27.02.2024 von 15.00 - 20.00 Uhr einen Kontrolleinsatz in Zivil in dem Bereich des Outlet Centers Neumünster durch.

Bei diesem Kontrolleinsatz gingen den Fahndern insgesamt sechs amtsbekannte Personen mit Diebesgut ins Netz.

Ein Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten, wurde dann aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt und festgenommen. Bei einem weiteren Tatverdächtigen fanden die Fahnder ebenfalls noch ein Fahrrad, das bereits im März 2023 als gestohlen gemeldet wurde.

Die sechs Tatverdächtigen hatten zusammen diverse Kleidungsstücke aus verschiedenen Geschäften gestohlen, der Schaden belief sich auf ca. 750 Euro.

Gegen alle Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt, einen der Tatverdächtigen erwartet ebenfalls noch eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls.

