POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrradfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Fahrradfahrerin am Mittwochvormittag in Heilbronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Die Frau fuhr gegen 11 Uhr auf der Sülmermühlstraße in Richtung Berliner Platz. Als sie nach links in Richtung Mannheimer Straße abbiegen wollte, übersah sie vermutlich eine schräg hinter ihr fahrende 54-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 54-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Fahrradfahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Brackenheim: Jugendlicher bei Zweiradunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Jugendlicher bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Brackenheim zu. Der 17-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit seiner Aprilia auf der Kreisstraße 2064 von Frauenzimmern in Richtung Stockheim unterwegs, als sein Zweirad kurz nach dem Ortseingang von Stockheim auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen geriet. Der junge Mann stürzte und schlidderte mit dem Leichtkraftrad über die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 58-Jährigen. Dieser hatte sein Fahrzeug glücklicherweise zuvor durch eine Gefahrenbremsung zum Stehen gebracht. Der 17-Jährige rutschte unter die Front des Lkw und verletzte sich schwer. Sein Fahrzeug kollidierte mit der Schutzplanke. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebraucht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte der Fahrer eines dunkelgrauen BMW am Mittwochmorgen in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem MINI die Robert-Mayer-Straße aus Richtung Wilhelm-Herz-Straße kommend. Im Kreisverkehr fuhr der gesuchte BMW aus der Friedrich-Gauss-Straße kommend in diesen ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der MINI-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem BMW und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Mittwochmorgen ein unbekannter Mann in Weinsberg eine Frau schlug. Der bisher Unbekannte fuhr kurz vor 8 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem geschotterten Fußweg entlang des Saubachs. Als eine 47-jährige Fußgängerin ihn darauf ansprach, dass das Befahren des Fußwegs mit einem Fahrrad verboten sei, soll er von seinem Zweirad abgestiegen sein und die Frau zunächst verbal angegangen haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann auf die Frau zugegangen und ihr einen Faustschlag versetzt haben, woraufhin sie stürzte. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer in Richtung Erlenbach. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Zwischen 25 und 35 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Hagere Statur - Braun-rötlicher Vollbart - Trug eine lange, schwarze Sporthose und ein schwarzes Poloshirt - Schwarzer Fahrradhelm - Fuhr ein schwarzes, schmales Fahrrad mit geradem Lenker Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem gesuchten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

