Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/Öhringen: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Die A6 bei Öhringen musste am Donnerstagnachmittag wegen eines Lkw-Unfalls gesperrt werden. Ein 45-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Öhringen die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst einige hundert Meter durch den Grünstreifen, bevor er mit einem Straßenschild kollidierte und schließlich in Schräglage in der Böschung zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Da der Laster mit einem Kran geborgen werden musste, wurde die Richtungsfahrbahn am Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der beim Unfall entstandene Sachschaden auf rund 90.000 Euro.

