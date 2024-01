Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mehrere Reisende in S-Bahn bedroht

Brandenburg - Barnim (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg und der Bundespolizei nahmen am Montagabend einen Mann am Bahnhof Bernau vorläufig fest, nachdem dieser in einer S-Bahn mehrere Fahrgäste mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht hatte.

Gegen 22:40 Uhr soll ein Mann in einer S-Bahn ohne ersichtlichen Grund eine Glasflasche zerbrochen und damit Stichbewegungen in Richtung eines anderen Fahrgastes ausgeführt haben. Als eine Zeugin ihn von seinem Handeln abbringen wollte, ging der Angreifer auch auf sie los. Erst nachdem weitere Reisende sich dazwischen stellten, habe der Mann von seinem Vorhaben abgelassen. Am Bahnhof Bernau verließ der Angreifer die S-Bahn und trat so stark von außen gegen die Tür, dass die Scheibe zersprang. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei des Landes Brandenburg nahmen den 37-jährigen Letten kurz darauf auf dem Bahnhof Bernau vorläufig fest und übergaben ihn an ebenfalls alarmierte Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bedrohung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelt. Zur Feststellung seiner Blutalkoholkonzentration führte ein Arzt in einem Krankenhaus auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der Angreifer aufgrund seines aggressiven Verhaltens noch bis zum Folgetag im Gewahrsam der Bundespolizei, bevor er wieder auf freien Fuß kam.

