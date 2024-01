BPOLD-B: Bundespolizei beendet gewalttätige Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Frankfurt (Oder) (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am vergangenen Wochenende neun Haftbefehle im östlichen Brandenburg vollstreckt. Am Samstagmorgen, gegen 6:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann in einem Reisebus auf der Autobahn 12. Die Überprüfung des lettischen Staatsangehörigen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit Haftbefehl nach ihm suchte. ...

