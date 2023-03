LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Sonnenstein (ots) - Am Samstag dem 11.03.2023 gegen 19:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Ford die L 1014 von Epschenrode in Richtung Großbodungen. Plötzlich wechelte von rechts ein Reh über die Fahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000,-EUR, das Reh flüchtet in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

