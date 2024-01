Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reise mit gefälschter ID-Karte am Flughafen BER beendet

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Am Sonntagabend versuchte ein Mann am Flughafen Berlin Brandenburg mit einem totalgefälschten Personaldokument nach Dublin auszureisen.

Gegen 19 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle die Ausweisdokumente eines 20-Jährigen. Die Beamtinnen und Beamten erkannten Fälschungsmerkmale an der vorgelegten tschechischen ID-Karte und unterzogen den Mann weiteren Maßnahmen in den Diensträumen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem jungen Mann um einen albanischen Staatsangehörigen handelt, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Er gab an, mit dem gefälschten Dokument nach Dublin ausreisen zu wollen.

Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und dem Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen gegen den Mann ein. Die zuständige Ausländerbehörde verfügte zudem eine Ausweisung aus dem Bundesgebiet gegen ihn. Der 20-Jährige reiste am Montagmorgen nach Albanien aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell