Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 06.07.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots)

Elztal: Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines Rollers zu, so dass dieser mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Motorroller über den Berlauweg von Dallau kommend nach Auerbach. Im Kurvenreich kurz vor Ortsbeginn Auerbach kommt dieser aus bisher ungeklärter Ursache über die Straßenmitte hinweg in den Gegenverkehr. Dort kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Toyota. Der Pkw-Lenker versucht durch Ausweichen und Abbremsen den Zusammenstoß noch zu verhindern. Dieser bleibt unverletzt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 6500 Euro beziffert.

