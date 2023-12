Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden in Brand geraten

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hans - Böckler - Straße

Dienstag, 19.12.2023, 03:10 Uhr

(cwe) Am frühen Dienstagmorgen gerieten mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden - Schelmengraben in Brand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Am Dienstagmorgen um 03:10 Uhr meldeten Zeugen mehrere brennende Kraftfahrzeuge in der Hans - Böckler - Straße in Wiesbaden - Schelmengraben auf einem dort befindlichen Parkplatz. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Wiesbaden befanden sich mehrere Kraftfahrzeuge bereits in Vollbrand. Insgesamt entstand an 7 Kraftfahrzeugen ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach 2 Personen, welche als jugendlich beschrieben werden und sich mit E-Scootern vom Brandort entfernt haben sollen.

Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, welche zu den Personen oder dem Hergang Angaben machen können und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 -0 entgegen.

