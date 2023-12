Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl+++Unfall unter Alkohol+++Sicheres Wiesbaden+++Exhibitionist

Wiesbaden (ots)

1. Täterfestnahme nach Ladendiebstahl mit hohem Stehlgut (1200 Euro), Wiesbaden, Berliner Straße, Freitag, 15.12.2023, 16:05 Uhr (Sc) Am Freitagnachmittag seien nach Aussage eines Ladendetektivs eine 33-jährige rumänische Staatsangehörige zusammen mit ihrer 13-jährigen Nichte in einen Lebensmittelmarkt in der Berliner Straße in Wiesbaden gegangen und luden große Mengen verschiedener, scheinbar wahllos ausgesuchte Lebensmittel in ihren Einkaufswagen. Anschließend seien beide weiblichen Personen in einem günstigen Moment zusammen mit dem Einkaufswagen durch die Schranken des Eingangsbereichs gelaufen, um die Waren so zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte die beiden weiblichen Personen an der Flucht hindern. Zudem habe der Ladendetektiv eine weitere männliche Person außerhalb des Lebensmittelmarktes beobachtet, der mit einem bulgarischen Fahrzeug flüchtete. Der Warenwert der entwendeten Lebensmittel betrug 1200 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem mit dem Auto flüchtigen Täter unter der Telefonnummer 0611/345-2440 entgegen.

2. Unfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 15.12.2023, 17:37 Uhr (Sc) Am Freitagabend wollte eine 50-jährige deutsche Autofahrerin am Fahrbahnrand einparken. Ihr Auto sei dabei unkontrolliert gegen ein hinter ihr wartendes anderes Auto gerollt. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,59 Promille ermittelt. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand nur geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

3. Exhibitionist entblößt sich am Hauptbahnhof, Wiesbaden, Lili-Einkaufszentrum / Bahnhofsvorplatz, Freitag, 15.12.2023, 23:49 Uhr (Sc) Eine 45 Jahre alte Geschädigte gab an, dass sie in der Freitagnacht beobachtet habe wie ein ca. 30 Jahre alter Mann im Bereich des Treppenaufgangs des Lili-Einkaufszentrums vor ihr masturbierte. Der Mann wird als 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit schwarzen Haaren, Spitzbart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine weiße Nike-Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0611/345-0 entgegen.

4. Maßnahmen sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden Stadtgebiet, Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr bis 16.12.2023 03:30 Uhr (Sc) In der Freitagnacht führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Besonderes Augenmerk legten die Kräfte hierbei auf den Innenstadtbereich, den Bereich rund um die Reisinger Anlagen, den Schulberg und den Schlachthof. Auch wurden Fußstreifen im Bereich der Fußgängerzone und der Waffenverbotszone durchgeführt. Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeirevier bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Insgesamt konnten 23 Personen kontrolliert werden. Es konnten in zwei Fällen geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein gestohlenes Fahrrad festgestellt.

