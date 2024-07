Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2024 Verkehrsunfallflucht

Heilbronn

Tauberbischofsheim: Am Samstag, 06.07.2024 gegen 04.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwei parkende Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher befuhr die Königheimer Straße stadtauswärts und stieß auf Höhe Hausnummer 11 frontal gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Suzuki. Dieser wurde einen Meter nach vorne auf einen Daimler-Benz geschoben. An beiden geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von 8.000 EUR. Eine Zeugin nahm um 04.30 Uhr einen lauten Knall wahr. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/81-0 zu melden.

