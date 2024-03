Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Auto fährt mehrfach auf Personen zu - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei such Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstag (21.03.2024) gegen 21:30 Uhr im Kirschenrain in Gäufelden-Öschelbronn ereignet hat. Zwei noch unbekannte Männer waren dort mit einem Pkw in Richtung der Mötzinger Straße unterwegs, als ein 62-jähriger Passant dem Fahrer durch Handzeichen signalisierte, dass das Auto aus seiner Sicht deutlich schneller als die erlaubten 30 km/h fuhr. Das Fahrzeug hielt daraufhin an, Fahrer und Beifahrer stiegen aus und es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch. Im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung schlug der Beifahrer dem 62-Jährigen so heftig gegen den Kopf, dass dieser eine Platzwunde erlitt, rückwärts zu Boden stürzte und sich dabei am Arm verletzte. Die Unbekannten stiegen daraufhin wieder in ihr Auto ein und fuhren in Richtung Mötzinger Straße los, wendeten dann jedoch und fuhren auf den auf dem Gehweg stehenden 62-Jährigen zu. Dieser zog sich in eine Hofeinfahrt zurück, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. An der Kreuzung zur Jahnstraße drehte der Pkw erneut, fuhr nochmals auf den 62-Jährigen und seine zwischenzeitlich hinzugekommene, 60-jährige Ehefrau zu und flüchtete schließlich in Richtung Kreisverkehr an der Mötzinger Straße. Der 62-Jährige wurde durch die Schläge des noch unbekannten Beifahrers leicht verletzt, von dem Fahrzeug wurden er oder seine Frau jedoch nicht erfasst. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell