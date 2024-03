Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - mutmaßlicher Verursacher alkoholisiert

Freiburg (ots)

Deutlich alkoholisiert war ein mutmaßlicher Unfallflüchtiger am Donnerstag, 14.03.2024, in Unterlauchringen. Gegen 11:40 Uhr war beobachtet worden, wie ein BMW beim Ausparken in der Hauptstraße einen geparkten Skoda touchierte. Obwohl der BMW-Fahrer auf den Unfall angesprochen worden war, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Im Zuge der weiteren Ermittlungen überprüfte die Polizei den flüchtigen BMW und dessen Fahrer. Der BMW war beschädigt, der 31-jährige mutmaßliche Fahrer mit rund 2,3 Promille deutlich alkoholisiert. Zur Feststellung der möglichen Beeinträchtigung zum Unfallzeitpunkt wurden zwei Blutproben erhoben. Der Führerschein wurde einbehalten.

