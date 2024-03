POL-FR: Titisee-Neustadt: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen in Paris entwendeten Pkw verfolgt, angehalten und sichergestellt haben Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg am 12.03.2024. Das hochwertige Auto, welches nach dem Diebstahl geortet werden konnte, wurde gegen 10 Uhr in Freiburg gesichtet. Die Fahrerin widersetzte sich zunächst sämtlichen ...

mehr