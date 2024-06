Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr kontrollierte die Polizei den Mercedes AMG eines 27-Jährigen in der Brenzstraße/ Bahnhofstraße. Der Pkw war dort fahrend unterwegs. Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. So waren eine Rad-und Reifenkombination und auch Distanzscheiben verbaut, ohne dass ...

mehr