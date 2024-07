Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Frau von Auto erfasst

In Waldenburg wurde am Samstagabend eine 79-Jährige von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Frau wollte gegen 18 Uhr ihren Mann beim Ausparken des gemeinsamen Autos von einem Hotelparkplatz in der Hauptstraße unterstützen und ihn von außen Einweisen. Aus ungeklärten Gründen beschleunigte der 80-Jährige das Fahrzeug und kollidierte sowohl mit einem geparkten Auto, als auch mit seiner Ehefrau. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.200 Euro.

Öhringen: Zeugen nach Zusammenstoß gesucht

Nachdem am Freitagnachmittag bei Öhringen ein schwarzer SUV mit einem Opel kollidierte und danach davonfuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer des Opels war gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1036 von Untersöllbach in Richtung Neuenstein unterwegs, als er kurz nach Untersöllbach den dicht auffahrenden, schwarzen Wagen hinter sich bemerkte. Der Fahrer des unbekannten SUVs setzte zum Überholen an, musste den Vorgang aber aufgrund herannahenden Gegenverkehrs abbrechen. Beim Wiedereinscheren streifte der Unbekannte am Opel entlang und verursachte dabei Schäden in Höhe von rund 800 Euro. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Lenker des schwarzen Autos an der Ausfahrt Neuenstein West von der Landesstraße ab und brauste davon. Bereits vor seinem missglückten Überholversuch soll der SUV auf Höhe von Untersöllbach ein weißes Fahrzeug überholt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Wagens, sowie weitere Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Neuenstein: Unfall unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursachte am Freitagmittag ein 20-Jähriger in Neuenstein einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war am Mittag mit seinem Quad auf der Bahnhofstraße in Richtung Untereppach unterwegs. Vermutlich bemerkte er zu spät, dass die Fahrerin eines Seats ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem hinten auf. Weil der 20-Jährige bei der Unfallaufnahme den Eindruck erweckte unter Drogeneinfluss zu stehen, wurde mit ihm ein Test durchgeführt. Da dieser positiv auf THC verlief, musste er im Krankenhaus nicht nur seine leichten Verletzungen behandeln lassen, sondern auch eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell