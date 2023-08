POL-DA: Lautertal Ortsteil Gadernheim - Werkstattgebäude brennt

Lorsch (ots) - Am Samstag, den 13.08.2023, gegen ca. 11:00-11:30 wurde ein schwarzer Mitsubishi beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252 7060 wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation Lampertheim-Viernheim Florianstraße 2 68623 ...

