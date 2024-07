Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Senior wehrt sich gegen Erpressung mit Pfefferspray

Am Bad Mergentheimer Bahnhof versuchte ein 44-Jähriger am Freitagnachmittag Geld von einem 77 Jahre alten Mann zu erpressen. Der Senior saß gegen 15.45 Uhr auf einer Bank im Durchgang des Bahnhofsgebäudes, und wartete auf den Bus. Plötzlich kam der 44-Jährige auf ihn zu und verlangte lautstark Geld von ihm, dabei hob er die Faust vor das Gesicht seines Opfers. Dies versuchte der Mann mit seinem Gehstock abzuwehren. Jedoch packte der Täter den Stock und ließ diesen nicht mehr los. Daraufhin griff der taffe 77-Jährige in seinen Rucksack, holte ein Pfefferspray heraus und sprühte dieses in das Gesicht des Angreifers. Hierdurch ließ der 44-Jährige von ihm ab und flüchtete nach draußen. Kurz darauf kam er zurück und kaufte eine Flasche Wasser, ging wieder zu dem Senior und bat ihm auch Wasser an. Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten konnten den 44-Jährige an den Bahngleisen vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen sowie der Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde er auf freien Fuß entlassen.

Bad Mergentheim: Möglicher Dieb gefasst - weitere Tatorte gesucht

Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim nahmen in der Nacht auf Montag einen mutmaßlichen Dieb und Einbrecher fest. Der Mann lief gegen 1.10 Uhr auf der Milchlingstraße und konnte dabei von den Polizisten beobachtet werden. Wenig später fuhr er mit einem Fahrrad quer über die Fahrbahn und flüchtete in Richtung Wichernstraße und weiter zur Keplerstraße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später mit seinem Fahrrad in der Igersheimer Straße angetroffen und nach einem kurzen Fluchtversuch festgenommen werden. Der 32-jährige, polizeibekannte Mann wies frische Verletzungen an einer Hand auf und war mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Da bei ihm außerdem Einbruchswerkzeug, Münzgeld und Arbeitshandschuhe aufgefunden wurden, kann die Begehung von weiteren Straftaten nicht ausgeschlossen werden. Personen die Hinweise zu möglichen Einbrüchen oder Diebstählen im Bereich des nördlichen "Weberdorfs" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden. Der 32-Jährige wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Tauberbischofsheim: Kennzeichen gestohlen

Nachdem Unbekannte am Wochenende das hintere Kennzeichen eines Audis entwendeten, sucht die Polizei Zeugen. Der Pkw stand zwischen 15 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag in der Ringstraße. Die Täter beschädigten die Kennzeichenhalterung vermutlich, indem sie das Schild abrissen und dieses mitnahmen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

Külsheim: Fassade beschmiert und Schild gestohlen

Auf frischer Tat wurden am Samstag drei Jugendliche bei einer Sachbeschädigung in Külsheim ertappt. Die Täter konnte gegen 23.30 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie mit einer Sprayflasche etwas auf die Fassade einer Garage im Stichweg sprühten. Einer der drei stand hierbei "Schmiere" während die anderen beiden die Wand mit schwarzer Farbe beschmierten. Anschließend machten sich die Schmierfinken auf den Weg in die Bergstraße, wo sie beim Verwüsten einer Baustelle durch einen Zeugen erwischt wurden. Beim Eintreffen der Beamten war nur noch einer der drei vor Ort, die anderen beiden waren bereits geflüchtet. Der 16-Jährige soll kurz zuvor einen Rucksack weggeworfen haben, in dem sich das Straßenschild der "Weedgasse", Werkzeug sowie eine Kleberolle befanden. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tätern dauern an. Diese müssen nun jeweils mit Anzeigen rechnen.

Tauberbischofsheim: Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Rahmen der Kontrolle eines 27-jährigen Renault-Fahrers ergab sich der Verdacht, dass dieser unter Drogen steht. Der Mann wurde am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim kurz vor der Einmündung mit der Landesstraße 504 kontrolliert. Aufgrund des Verdachts und den Angaben des Manns am Abend zuvor zwei Joints konsumiert zu haben, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde das Fahren von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen für 24 Stunden untersagt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Bekifft auf dem E-Scooter

Der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters muss mit einer Anzeige rechnen, nachdem er unter dem Einfluss von Marihuana im Straßenverkehr unterwegs war. Der Mann fuhr in der Nacht auf Montag gegen 0 Uhr in der Straße Mittlerer Graben, wo er kontrolliert wurde. Aufgrund von deutlichen Konsumanzeichen und seinen eigenen Angaben, wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurden auch die Reste eines Joints aufgefunden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Wocheneinnahmen aus Kasse gestohlen

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein Mann am Sonntagnachmittag Bargeld aus der Kasse eines Cafés in Bad Mergentheim entwendete. Der Täter begab sich gegen 14.20 Uhr in das Lokal in der Straße "Johanniterhof" und entwendete aus der Kasse unbemerkt die Wocheneinnahmen. Anschließend entfernte sich der Mann mit der Beute in unbekannte Richtung. Er trug ein weißes T-Shirt, blaue Jeans, eine schwarze Sonnenbrille und hatte dunkelblonde Haare. Er war wohl bereits zuvor öfter Gast im Café. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07931 54990 durch das Polizeirevier Bad Mergentheim entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Widerstand gegen Polizisten geleistet

Ein 36-Jähriger wehrte sich am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Bad Mergentheim erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen, nachdem er zuvor Sicherheitsmitarbeiter beleidigte und schubste. Der Mann geriet mit den Securitys in Konflikt, als er gegen 23 Uhr durch den Schlosshof in Richtung Kurpark laufen wollte. Dies wurde ihm untersagt, was er allerdings nicht akzeptieren wollte. Daraufhin beleidigte er die Sicherheitsmitarbeiter und schubste diese, sodass er in einem Gerangel zu Boden gebracht werden musste. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurden ihm Handschellen angelegt und der Gewahrsam erklärt. Hierbei verhielt er sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Zur weiteren Klärung wurde der 36-Jährige zum Polizeirevier gebracht, wogegen er massiv Widerstand leistete und sich gegen die Maßnahmen sperrte, um sich dem Gewahrsam zu entziehen. Auf der Dienststelle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 0,7 Promille ergab. Nach Aufnahme des Sachverhalts wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen und abgeholt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

