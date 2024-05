POL-HB: Nr.: 0255 --Trio beraubt 35-Jährigen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Sedanstraße Zeit: 06.05.24, 15.20 Uhr Ein 70-jähriger Bremer beleidigte am Montagnachmittag in der Sedanstraße einen 28-jährigen und einen 32-jährigen Mann mit rassistischen Aussprüchen. Die Polizei konnte den Täter noch vor Ort antreffen. Der 70-Jährige beschwerte sich zunächst über Schuttsäcke auf dem Gehweg in seiner Nachbarschaft. In gleichem Atemzug ...

mehr