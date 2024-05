POL-HB: Nr.: 0253--Bauarbeiter rassistisch beleidigt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oslebshausen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 06.05.24, 22.10 Uhr Nachdem ein mit einem Messer bewaffneter Räuber am Montagabend einen Kiosk in Oslebshausen überfiel, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Gegen den 25-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Gegen 22.50 Uhr betrat der Mann den Kiosk an der Oslebshauser Heerstraße. Der angebliche Kunde legte ...

