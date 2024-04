Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann entwendet Handtasche aus Pkw

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Eine Anwohnerin der Straße Auf dem Bopp vermisste am Montagmorgen (15. April) ihre Handtasche, die sie über Nacht in ihrem Pkw gelassen hatte. Als sie auf ihrer Überwachungskamera nachsah, fiel ihr ein bislang unbekannter Mann auf, der gegen 00.20 Uhr ihr Fahrzeug öffnete und die Handtasche samt Inhalt an sich nahm. Er war mit einer dunklen Jacke mit reflektierenden Streifen im Schulterbereich sowie einer Kappe bekleidet. Wer hat im Bereich der Straße Auf dem Bopp verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

