Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheiben an Pkw eingeschlagen

Geilenkirchen/-Bauchem (ots)

In der Nacht von Sonntag (14. April) auf Montag (15. April) drangen unbekannte Täter zwischen 20.30 Uhr und 08.10 Uhr in zwei Pkw ein. Hierfür schlugen sie die Scheiben ein, um dann die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen durchsuchen zu können. Ein Tatort lag im Keltenweg, wo sie eine Tasche und eine Hose erbeuteten. Beide Gegenstände konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Lediglich ein Ladekabel aus der Tasche behielten die Diebe. In der Straße Im Gang fiel den Tätern zunächst eine Handtasche in die Hände, die sie anschließend ebenfalls unweit entfernt zurückließen.

