POL-HS: Gartenhaus in Flammen

Wassenberg-Birgelen (ots) - Zwei unbekannte Täter drangen am frühen Samstagmorgen (13. April) in der Lambertusstraße gewaltsam in ein Kfz ein und bauten hieraus nach ersten Erkenntnissen ein Radio mit größerem Bildschirm aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

