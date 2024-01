LPI-GTH: 2 Gartenlauben aufgebrochen

Arnstadt (ots) - Am Freitagmorgen brachen Unbekannte in 2 Gartenlauben der Kleingartenanlage "An der Lehmgrube" ein und entwendeten daraus diverses Werkzeug und Elektroartikel im Wert von ca. 1000,- Euro. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 zur Fall-Nummer 23740/2024 zu melden. ef Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr