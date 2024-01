Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag, gegen 14:15 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Stadtweg" einen Unfall und beging Fahrerflucht. An dem ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Opel Insignia einer 50-Jährigen entstand Sacheschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0024272/2024). (sus)

