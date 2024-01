Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Wutha-Farnroda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 27.01.2024, gegen 14:00 Uhr. Eine 25-Jährige Opelfahrerin befuhr die Schönauer Straße und beabsichtigte nach links auf die Ruhlaer Straße aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem aus Richtung Thal kommenden Moped eines 16-Jährigen. Der Jugendliche stürzte, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Unfall bedingter Sachschaden. (Bezugsnummer 0024229/2024) (sus)

