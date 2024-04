POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Birgelen (ots) - Am Samstagabend,13. April, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 18 Uhr über den Brand eines Gartenhauses in der Lambertusstraße informiert. Die Feuerwehr konnte das Gartenhaus löschen, welches in vollem Umfang brannte. Eine angrenzende Hecke wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

