Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Lankreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot kommt auf einen 24-Jährigen zu, den eine Streife des Polizeireviers Ravensburg am Dienstag gegen 2.30 Uhr am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss wahr. Ein Vortest schlug auf THC an, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Seinen Wagen musste der 24-Jährige stehen lassen. Er wird nun angezeigt.

Ravensburg

Unfall während Einsatzfahrt - Polizei bittet um Hinweise

Der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs musste auf dem Weg zu einem Brandort am Montag gegen 17.30 Uhr einem Entgegenkommenden ausweichen und ist dabei in eine Leitplanke geprallt. Der Gerätewagen war mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Heckenbrand in Mariatal. In der Straße "An der Bleicherei" kam dem 26-Jährigen Fahrer ein schwarzes Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn entgegen, da dessen Lenker offenbar zu diesem Zeitpunkt einen Radfahrer überholte. Der 26-Jährige wich aus, um eine Kollision zu vermeiden, und streifte dabei die Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Entgegenkommenden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der mit sechs Wehrleuten besetzte Gerätewagen musste seine Fahrt zur Brandstelle fortsetzen. Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Lenker des schwarzen Wagens, mutmaßlich ein Audi, sowie den Fahrradfahrer geben können, sich unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

Weingarten

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Einen in der Köpfinger Straße abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 7 und 14 Uhr zerkratzt. Der Unbekannte machte sich mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite zu schaffen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Baienfurt

Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 22 Uhr auf der K 7951 sind drei Personen leicht verletzt worden. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer wollte von der Kreisstraße auf die L 314 in Richtung Baienfurt abbiegen und übersah dabei den BMW eines 40-Jährigen, der in Richtung Baindt unterwegs war. Die Ampel war zu dem Zeitpunkt ausgeschalten. Die beiden Fahrzeuge kollidierten wuchtig, sodass Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Beide BMW mussten abgeschleppt werden.

Fronreute

Polizei nimmt Unfallverursacher in Gewahrsam

Nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 20.30 Uhr auf der B 32 haben Polizeibeamte den 34 Jahre alten Unfallverursacher in Gewahrsam genommen. Der Mann war mit seinem VW offenbar mit recht hoher Geschwindigkeit von Altshausen in Richtung Weingarten unterwegs. Am Ortseingang von Blitzenreute verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und steuerte gegen. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Randstein, wodurch das Vorderrad herausgerissen wurde und gegen eine Hauswand prallte. Der VW kam in der Folge nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Laterne und kam mehrere hundert Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-Jährige, der offenbar unverletzt blieb, konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 11 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Der stark beschädigte VW wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Bei der Unfallaufnahme befand sich der alkoholisierte 34-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Als die an der Unfallstellte eingesetzten Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich dieser erheblich gegen den Zugriff und beleidigte die Polizisten fortwährend mit unflätigen Ausdrücken. Aufgrund der Alkoholisierung des 34-Jährigen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er wurde im Anschluss aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. An der Unfallstelle fanden die Ermittler eine Dose mit einer mehr als gesetzlich erlaubten Menge Marihuana, die der 34-Jährige laut Zeugenaussagen direkt nach dem Unfall versteckt hatte. Zudem stellte sich während der Ermittlungen heraus, dass der 34-Jährige bereits gegen 19.30 Uhr im Bereich Mengen einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren genötigt hatte. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Nötigung, Besitzes von Drogen und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Kißlegg

Mit abgefahrenen Reifen unterwegs - Unfall

Auf nasser Fahrbahn ist am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Daimler auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Wangen-Nord von der A 96 abgekommen. Er prallte gegen einen Wildschutzzaun und beschädigte diesen auf etwa 30 Metern Länge. Der 32-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Reifen kein ausreichendes Profil aufwiesen. Der 32-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Bad Wurzach

Zündler beschädigen Mobiliar

Auf dem Gelände eines Kindergartens in der Fichtenstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen Kindermöbel beschädigt. Die Täter versuchte die aus Kunststoff bestehenden Möbelstücke anzuzünden, wodurch diese angesengt wurden. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

