Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kontrollen nach dem Seehasenfest - Zahlreiche Anzeigen sind die Folge

Nachdem die Polizei Friedrichshafen in der Nacht auf Dienstag mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert hat, ging das Seehasenfest für einige Personen mit einer Anzeige zu Ende. Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Schmidstraße gerufen. Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer war gegen einen Zaun gefahren und hatte sich dabei verletzt. Eine Atemalkoholmessung ergab über 1,5 Promille. Einen 68-Jährigen stoppten die Polizisten gegen 21 Uhr in der Riedleparkstraße, als dieser mit seinem Pedelec in Schlangenlinien unterwegs war. Er pustete über 3 Promille. Mit zwei Promille intus fuhr ein 18 Jahre alter E-Scooter-Lenker in der Ailinger Straße in eine Kontrolle. Um kurz nach 23 Uhr endete die unsichere Fahrt für einen 20 Jahre alten Radler in der Hochstraße. Eine Atemalkoholmessung zeigte bei ihm einen Wert von rund 1,8 Promille an. Auch bei einem 42-jährigen Fahrradfahrer, den die Beamten gegen 23.15 Uhr in der Paulinenstraße stoppten, rochen die Polizisten deutlichen Alkohol. Die Messung ergab rund 1,6 Promille. In Ailingen kontrollierten die Einsatzkräfte um 23.20 Uhr einen 18 Jahre alten Radler, der ebenfalls 1,6 Promille pustete. 2 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 38 Jahre alten Radfahrer kurz nach Mitternacht in der Schmidstraße an. Kurz darauf ging den Polizisten in der Zeppelinstraße eine Schlangenlinien fahrende Damenrad-Lenkerin ins Netz. Die 41-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,9 Promille. Ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer durfte ebenfalls nicht mehr weiterfahren, nachdem er gegen 0.20 Uhr in der Friedrichstraße von der Polizei gestoppt wurde, er hatte zwei Promille Atemalkohol. Unsanft endete die Trunkenheitsfahrt für eine 25-Jährige. Sie stürzte in der Ailinger Straße vor den Augen der Beamten und pustete etwa 1 Promille. Einen Wert von rund 2,3 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät gegen 1.25 Uhr bei einem 39 Jahre alten Fahrradfahrer an, der in Schlangenlinien durch die Friedrichstraße fuhr. Weil er unerlaubter Weise einen E-Scooter in Begleitung lenkte, stoppten Polizisten gegen 2.20 Uhr einen Jugendlichen. Weil die Beamten bei der Kontrolle auch bei ihm auf Alkoholgeruch aufmerksam wurden und die Messung den Verdacht bestätigte, endete auch für ihn die Fahrt an Ort und Stelle. Für die 12 Personen hatte die Trunkenheitsfahrt eine Blutentnahme in einer Klinik zur Folge. Sollten die Untersuchungen den Verdacht bestätigen, müssen die Verkehrsteilnehmenden mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Trunkenheit im Straßenverkehr ist, neben Ablenkung und Geschwindigkeit, eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle, die oft schwerwiegende Folgen für die Beteiligten haben.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Messestraße. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin erkannte mutmaßlich aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes zu spät, dass der 39-jährige Vorausfahrende verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dem VW auf. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Langenargen

Gegen Baum geprallt

Mit einem Baum kollidiert ist ein 39-jähriger Vito-Fahrer am Montagmittag an der Auffahrt zur B 31 bei Oberdorf. Seinen Angaben zufolge hatte er aufgrund eines geplatzten Reifens oder eines anderweitigen Defektes an seinem Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der 39-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Tettnang

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Motorradunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in der Bodnegger Straße ereignet hat. Der 20 Jahre alte Fahrer der Yamaha war auf der L 326 unterwegs und geriet in einer Linkskurve ins Bankett. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr geradeaus in den angrenzenden Wald. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, an seinem Motorrad entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen in eine Klinik. Neben der Polizei und dem Rettungsdient war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Tettnang

Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Dieb hat in der Hermannstraße zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein rund 20 Meter langes Starkstromkabel sowie eine Kabeltrommel von einer Baustelle gestohlen. Dabei wurde das Stromkabel offenbar mit einem Seitenschneider durchtrennt. Der durch den Diebstahl verursachte Stromausfall hatte zur Folge, dass in der Tiefgarage aufgestellte Pumpen nicht weiter mit Strom versorgt wurden und so das dort hereinfließende Wasser bis zu einer Höhe von 30 cm steigen konnte. Ob dadurch ein Folgeschaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Meersburg

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Baitenhauser Straße in Riedetsweiler mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 22 Jahre alte Radfahrer war auf dem abschüssigen Geh- und Radweg zügig in Richtung Meersburg unterwegs. An der Einmündung konnte er, mutmaßlich aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit, eine Kollision mit einem aus der Straße "Alter Ortsweg" herausfahrenden Auto nicht mehr verhindern, prallte in die linke Pkw-Seite und wurde über den Wagen auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der 55-jährige Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Pedelec wird dieser auf etwa 1.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Salem

Unbekannter beschädigt Auto beim Rangieren

Ein unbekannter Fahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Schwedengasse mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Beim missglückten Rangieren wurde der Stoßfänger des geparkten Autos beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die insbesondere zwischen 20 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 beim Polizeiposten Salem zu melden.

