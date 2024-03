Feuerwehr Detmold

FW-DT: Sattelzug kippt während Abladevorgangs um - Feuerwehr befreit Person

Detmold (ots)

Am Dienstagmorgen um 8:31 Uhr ereignete sich auf einem Nachbargrundstück der Feuerwache Detmold ein schwerer Unfall, als ein Sattelzug Während des Abladevorgangs umkippte. Die hauptamtlichen Kräfte eilten sofort zur Hilfe und fand vor Ort eine eingeschlossene Person im LKW vor. Mit Hilfe von Steckleiteren gelang es den Feuerwehrleuten, die Person aus ihrer prekären Lage zu retten, bevor sie an den Rettungsdienst übergeben wurde. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

