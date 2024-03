FW-DT: Heckenbrand

Feuerwehr Detmold

Am heutigen Sonntag um 14:11 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Pivitsheide und der Rettungsdienst zu einem Heckenbrand an der Wehrstraße gerufen. Die betroffene Hecke stand auf einer Breite von etwa 6 Metern in Flammen. Zwei Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer erfolgreich unter Kontrolle.

Mittels Wärmebildkamera wurden Glutnester lokalisiert und gezielt abgelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und festgestellt, dass der Brand auf den fahrlässigen Umgang mit einem Unkrautflammgerät zurückzuführen ist.

Gegen 15:00 Uhr konnten die eingesetzten Kräfte abrücken.

