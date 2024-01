POL-PDNR: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Unkel (ots) - Am 10.01.2024, gegen 13:22 Uhr, wurde auf dem Aldi Parkplatz in Unkel, beim Fahrern aus einer Parklücke ein abgestellter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle. Glücklicherweise wurde der Vorfall durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, so dass die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, ...

