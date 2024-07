Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sexuelle Nötigung am Rande des Schützenfestes in Bruchhausen

Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Rande des Schützenfestes in Höxter-Bruchhausen kam es zu einem körperlichen Übergriff auf eine Frau, die auf dem Heimweg war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen sexueller Nötigung aufgenommen und bittet dringend Zeugen, sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. Juli 2024, etwa zwischen 2 und 3 Uhr. Eine Frau mittleren Alters hatte kurz nach 2 Uhr, als die Musik im Festzelt endete, den Festplatz am Anger in Richtung Bruchhäuser Straße verlassen. Sie überquerte anschließend zu Fuß die Nethebrücke auf der linken Fußgängerseite in Richtung Ortsmitte.

Am Ende der Brücke an der Brokhusenstraße wurde sie von einer unbekannten männlichen Person mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen, sie nach links auf den Fußweg am Nethe-Ufer zu begleiten. In Höhe der zweiten Sitzbank - etwa gegenüber des Festgeländes am anderen Nethe-Ufer - zwang der Mann sie dazu, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Frau schaffte es kurz darauf, sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen. Wer hat in dem fraglichen Zeitraum - auch vor oder nach der Tat - verdächtige Personen im Umfeld des Festgeländes wahrgenommen? Wer hat sich womöglich noch anschließend im Zeitraum zwischen 2 und 4 Uhr im Bereich der Sitzbänke an der Nethe aufgehalten - auch ohne von dem Vorfall direkt etwas mitbekommen zu haben? Existieren vielleicht Video- oder Fotoaufnahmen aus dem Umfeld des Festgeländes?

Auf solche und weitere Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen können, hofft die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

