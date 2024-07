Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter weicht Pkw aus und beschädigt eine Mauer - Polizei sucht den flüchtigen Pkw

Bad Driburg (ots)

In der Laurentiusstraße in Bad Driburg-Neuenheerse kam es zu einem Verkehrsunfall. Am Freitag, 5. Juli, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem Transporter auf der Laurentiusstraße in Richtung Johannwarthstraße. Auf Höhe der dortigen Baustelle kam ihm ein weißer Audi A4 entgegen. Um einen Zusammenstoß bei der Fahrbahnverengung zu verhindern, wich der 30-Jährige nach rechts aus, obwohl der Gegenverkehr hätte warten müssen. Dabei touchierte er eine Grundstücksmauer. Am Transporter und an der Mauer entstand ein geringer Sachschaden. Der Audi fuhr weiter und entfernte sich vom Unfallort. Nun hoffen die Ermittler der Kreispolizeibehörde Höxter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Rufnummer 05271/962-0 werden diese entgegengenommen./rek

