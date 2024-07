Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - Zwei Personen verletzt

Höxter (ots)

Wieder kam es in Höxter-Godelheim auf der Pyrmonter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte mit einem Lkw und wurde dadurch auf einen anderen Pkw geschleudert. Durch den Unfall kam es zu einer großen Verkehrsbeeinträchtigung.

Am Mittwoch, 10. Juli, gegen 13 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger aus Brakel mit seinem VW Polo die Pyrmonter Straße in Richtung Höxter. Auf Höhe der dortigen Bäckerei stoppte er sein Fahrzeug und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Ein dahinterfahrender 27-Jähriger aus Höxter, unterwegs mit einem Fiat, setzte daraufhin zum Überholen an. Augenscheinlich übersah der 27-Jährige den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem Lkw. Dabei schleuderte der Fiat gegen den stehenden Polo. Der 27-Jährige und der 53-Jährige verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Finsterwalde blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen./rek

