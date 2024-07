POL-HX: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden nach Unfall

32839 Steinheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagvormittag, 04.07.2024, bis Samstagmittag, 06.07.2024, in ein Haus in der Straße Am Kuhkamp in Steinheim eingebrochen. Zum möglichen Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr