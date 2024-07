Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Opferstock an Kirche aufgebrochen - Zeugen gesucht

37671 Höxter (ots)

Am Samstag, 06.07.2024, in der Zeit von etwa 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr, ist der Opferstock der katholischen Kirche in der Herrenburgstraße in Höxter-Bosseborn aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet und es entstand ein Sachschaden an dem Opferstock. Da noch keine Hinweise zu Tatverdächtigen vorliegen, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, um Hinweise von Zeugen.

