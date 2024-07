Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht schnell geklärt

Brakel (ots)

Am frühen Sonntag Morgen kam es in Brakel-Schmechten zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 02 Uhr beschädigte ein Pkw beim Rückwärtsfahren einen geparkten Pkw in der Ortschaft und flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Unfallverursacher kurz darauf in der Nähe feststellen. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des geflüchteten Pkw unter Alkoholeinfluss stand. Noch während der Kontrolle des Unfallflüchtigen wurde ein weiterer Pkw-Fahrer angehalten, der die Kontrollstelle passieren wollte. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Beiden Autofahrern wurden Blutproben entnommen, die Führerscheine sichergestellt und Anzeigen gegen sie vorgelegt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Höxter. (S.Ü.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell