POL-HX: Radfahrer zieht sich bei Unfall schwere Verletzungen zu

Warburg (ots)

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Freitag, 5. Juli, bei einem Unfall in Warburg-Rimbeck. Er musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung nicht.

Der 32-jährige Radfahrer war gegen 12 Uhr die Bühlstraße in Fahrtrichtung Scherfeder Straße gefahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi. Die 51-jährige Taxi-Fahrerin war auf der Scherfeder Straße (B7) von Warburg kommend in Richtung Scherfede unterwegs und wollte unmittelbar hinter der Einmündung Bühlstraße auf einen Parkplatz einbiegen.

Anscheinend hatte der Radfahrer das Auto nicht rechtzeitig bemerkt und war gegen die rechte Fahrzeugseite gestoßen. Er wurde über die Motorhaube geschleudert und schlug mit dem Kopf auf. Einen Helm hatte er nicht getragen. Aufgrund seiner erheblichen Verletzungen wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. /nig

