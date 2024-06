Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Dreister Obstdiebstahl, Zeugen gesucht

Renchen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 7 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe erntereife Kirschen auf einer Ackerfläche in der verlängerten Scheffelstraße in Renchen in Ortsrandlage nahe der Ulmer Gasse. Hierbei wurden an den Kirschbäumen die Äste abgeschnitten und abtransportiert, um offenbar ein späteres Pflücken in aller Ruhe zu ermöglichen. Die entwendeten Kirschen haben einen Wert in niedrigen vierstelligen Bereich. An den betroffenen Bäumen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Aufgrund des brachialen Vorgehens der Unbekannten wurden die Bäume derart beschädigt, dass es auch zu einer Ernteeinbuße im nächsten Jahr kommen könnte. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Diebe mit Werkzeug hantiert und zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

