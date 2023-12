POL-BI: Einbruch am frühen Abend

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein 23-jähriger Schuhverkäufer wurde am Dienstagnachmittag, 05.12.2023, zunächst von einer Kundin geohrfeigt und wenige Stunden später mutmaßlich von Angehörigen der Kundin geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 47-jährige Bielefelderin betrat gegen 11:00 Uhr ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße, in Höhe der Zimmerstraße. Dort wollte die Frau Schuhe ihrer ...

mehr