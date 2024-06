Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Motorradfahrer schwer verletzt

Sinzheim, B3 (ots)

Am Dienstagfrüh kam es in Sinzheim auf der B3 im Kreuzungsbereich der Industriestraße auf Höhe eines Baumarkts zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Gegen 7:20 Uhr soll der Zweiradfahrer auf der Geradeausspur mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Ein BMW-Fahrer, der von der Linksabbiegespur geradeausfahren wollte, übersah offenbar den Motorradfahrer. In Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 65-jährige Zweiradlenker wurde nach Erstversorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste eine Fahrbahn in Richtung Sinzheim kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrer des BMW blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

