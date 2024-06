Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein auf einem Parkplatz einer Praxis in der Markgraf-Wilhelm-Straße geparkter Suzuki wurde am Montag in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person soll den ordnungsgemäß geparkten Pkw, wohl beim Ausparken, beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von zirka 2.500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /su

