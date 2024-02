Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sattelschlepper kollidiert mit Leitplanke, Fahrer verletzt

Mehring (ots)

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 49- jähriger LKW Fahrer mit seinem nicht beladenen Sattelzug die A 1 aus Richtung Saarbrücken kommend in Richtung Trier. Kurz nach der Anschlussstelle Mehring geriet er zunächst auf den Grünstreifen, dann zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von ca. 150000,-EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Sperrung der Autobahn kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell