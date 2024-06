POL-OG: Biberach/Fußbach - Auto von Straße abgekommen.

Offenburg (ots) - Am Samstagnachmittag hielt eine 36-jährige Renault-Fahrerin gegen 15:30 Uhr in Offenburg an einer Ampelanlage auf dem Südring vorerst ordnungsgemäß bei Rotlicht an. Nachdem sie bereits mehrere Sekunden gehalten hatte, fuhr sie - trotz immer noch roter Lichtanzeige - wieder los. Zu ihrem Unglück konnte der Verstoß durch eine unmittelbar dahinter stehende Streifenwagenbesatzung beobachtet werden. In ...

mehr