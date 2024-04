Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katze aus Wohnung gerettet

Erfurt (ots)

Ein Rauchmelder rief Mittwochnachmittag Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. In der Prager Straße in Erfurt drang aus einer Wohnung Brandgeruch und ein Feuermelder schlug Alarm. Da niemand zu Hause war, musste die Feuerwehr die Tür öffnen. Der Brand war schnell gelöscht und lediglich die Zimmerdecke wurde leicht beschädigt. Eine Katze befand sich in der Wohnung, welche glücklicherweise nicht verletzt wurde. Auslöser für das Feuer soll ein technischer Defekt gewesen sein. (SE)

