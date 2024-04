Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld statt Pizza

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in einer Pizzeria im Erfurter Norden nicht auf die runde Speise abgesehen. In der Nacht auf Mittwoch waren sie in die Räumlichkeiten des Restaurants eingebrochen. Im Bereich des Tresens war die Registrierkasse das Objekt der Begierde. Die Unbekannten brachen diese auf und stahlen mehr als 450 Euro. Auch ein Tablet, welches neben der Kasse lag, steckten sie ein, bevor sie flüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

