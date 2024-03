Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Gemeinnütziges Benefizkonzert der Polizeidirektion Osnabrück im Osnabrücker Dom ein Erfolg! Feierliche Spendenscheckübergabe am 02.04. - Einladung zum Fototermin

Osnabrück (ots)

Im Rahmen der diesjährigen Demokratiewoche hat die Polizei Osnabrück am 14.03. zu einem Benefizkonzert in den Osnabrücker Dom geladen. Der Chor der Ursulaschule, Multiple Voice, sowie das Polizeiorchester Niedersachsen, verwandelten den Dom für ungefähr zwei Stunden in eine gut gefüllte Konzerthalle. Während des Konzerts hatten die Zuhörenden die Möglichkeit, für den Stiftungsfonds Horizont der Caritas und den Präventionsverein Osnabrück zu spenden. Die Polizeidirektion Osnabrück lädt Medienschaffende am 02.04. von 15:00-15:15 Uhr zu einem Fototermin in die Polizeidirektion Osnabrück, Heger-Tor-Wall 18, 49087 Osnabrück, ein. Wir bitten um Anmeldung bis zum 02.04. um 10 Uhr unter pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de Weitere Infos zum Benefizkonzert finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5732568

