Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Von Freitag (08.12.) auf Samstag (09.12.) hatten Kriminelle ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Waldwinkel" im Visier. Zwischen 4 Uhr am Freitagmorgen und 11 Uhr am Samstagvormittag drangen unbekannte Täter in das Haus ein. Sie schlugen dabei die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich dadurch Zutritt. Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter das gesamte Haus und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Den Tätern gelang anschließend unbeobachtet die Flucht. Es liegt bislang keine Beschreibung der Einbrecher vor.

Die Polizei möchte die Bevölkerung auch über wichtige Präventionsmaßnahmen informieren, um das Risiko von Einbrüchen zu verringern: Schließen Sie stets alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen und bieten Einbrechern eine einfache Gelegenheit. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt erscheint, indem Sie zum Beispiel Zeitschaltuhren für Licht und Radio einsetzen. Überlegen Sie auch, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmanlagen oder verbesserte Fenstersicherungen zu installieren.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell