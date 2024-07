POL-HX: Transporter rutscht in Graben und kippt zur Seite

Warburg (ots) - Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Freitag, 5. Juli, bei einem Unfall in Warburg-Rimbeck. Er musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung nicht. Der 32-jährige Radfahrer war gegen 12 Uhr die Bühlstraße in Fahrtrichtung Scherfeder Straße gefahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi. Die 51-jährige ...

